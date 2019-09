Aparıcı Xədicə Sənanqızı çimərlik geyimində görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antalyanın Kəmər bölgəsində dincələn aparıcı delfinlərlə hovuzda üzüb.

Qeyd edək ki, X.Sənanqızı AzTV-də "Gün başladı" proqramına aparıcılıq edir.

(axsam.az)

