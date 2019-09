Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün mənəvi qızı Ülkü Adatepe ilə birlikdə dənizə girdiyi görüntülərin rəngləndirilmiş halı sosial mediada yayılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Atatürkə aid video və fotoların paylaşıldığı səhifədə yayımlanan video qısa müddətdə böyük marağa səbəb olub.

