"Mitsubishi" 1500 AZN, "Hyundai" 3600 AZN - Bu maşınlar satışa çıxarılır - QİYMƏTLƏR

Azərbaycanda dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır.



Metbuat.az bildirir ki, sentyabrın 10-da hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı da açıqlanıb.



9-16-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitləri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.



17-19-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin balansında olan nəqliyyat vasitləri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.



20-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala ərazi idarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:



Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir)



S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası

Buraxılış ili Start qiyməti

(manatla)

10% beh

(manatla) 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Nissan Maxima 2000 3000 300 2. Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Mitsubishi L-300 1997 1500 150 3. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1991 1000 100 4. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1992 1000 100 5. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı UAZ-315122 2006 1000 100 6. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı PAZ-321054-07 2003 1500 150 7. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 10 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-3307-12 2006 1300 130 8. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 1 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-5204 1990 1300 130 9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4500 450 10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 4050 405 11. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4050 405 12. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 5400 540 13. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 2250 225 14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 3600 360 15. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 2006 4050 405 16. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 4500 450 17. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2005 7200 720 18. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4050 405 19. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4050 405 20. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Nissan Maxima 2007 6300 630

