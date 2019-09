Dəhşət! İtindən yoluxan infeksiya səbəbilə əllərini və ayaqlarını itirdi - FOTOLAR

Amerikanın Vinskonsin əyalətində yaşayan Greg Manteuful adlı adam itinin yalaması səbəbilə əllərini və ayaqlarını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, İtləri çox sevən adamın qanında infeksiya olduğu müəyyən olunub. Həkimlər bu xəstəliyin bu qədər sürətlə yayılmasının şok edici olduğunu bildiriblər.

İtin ayağını yalaması səbəbilə infeksiyaya yaxalanan adamın ayağı bir həftə içində kəsilib. 48 yaşlı adam bütün həyatını itlərlə birlikdə keçirib.

