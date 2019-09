Ağsu şəhəri 3-cü məhəllə adlanan yaşayış massivində daş hasarı qaz xəttinin üzərinə uçub.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, bərpa işləri ilə əlaqədar ətrafdakı 450 evin qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

