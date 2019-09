Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Portuqaliyanın Figueira şəhərində təşkil olunan Avropa Super finalında (European Beach Soccer League) növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rumıniya yığması ilə qarşılaşan komandamız 2:1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Millimizin qollarını Sabir Allahquliyev və Amid Nəzərov vurub.

Qeyd edək ki, yığmamız sabah Çexiya ilə qarşılaşacaq.

