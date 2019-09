Uels - Azərbaycan: Heyətlər açıqlandı

Avro-2020-nin seçmə mərhələsində Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq Uels - Azərbaycan oyunu üçün start heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az-ın UEFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaq:

Uels: 1. Ueyn Hennessi, 3. Neyl Teylor, 5. Kris Mepham, 6. Co Rodon, 7. Co Allen, 10. Harri Uilson, 11. Qaret Beyl (k), 14. Konnor Roberts, 18. Etan Ampadu, 19. Tom Lourens, 20. Daniel Ceyms

Azərbaycan: 1. Səlahət Ağayev 21. Pavel Paşayev, 5. Maksim Medvedev (k), 6. Bəhlul Mustafazadə, 18. Anton Krivotsyuk, 20. Riçard Almeyda, 2. Qara Qarayev, 3. Şəhriyar Rəhimov, 13. Dmitri Nazarov, 10. Mahir Emreli, 11. Ramil Şeydayev

