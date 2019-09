Teleaparıcı Nanə Ağamalıyeva sosial şəbəkədə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağamalıyevanın 750 minlik "İnstagram" səhifəsində paylaşdığı fotoya müxtəlif cer rəylər yazılıb. Bəziləri qısa ətəyin ona yaraşdığını desələr də, "bu da get-gedə soyunur" deyə irad bildirənlər tapılıb. Həmin fotonu təqdim edirik:

(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.