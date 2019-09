Millimiz Avro-2020-nin seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yığmamız 5-ci turda səfərdə Uelslə qarşılaşıb. Kardiff şəhər stadionunda keçiriləcək matç Bakı vaxtı ilə 22:45-də başlayıb. Nikola Yurçeviçin komandası növbəti dəfə məğlub olub. 2-1.

6 sentyabr

22:45. Uels - Azərbaycan - 2:1

Qol: Pavel Paşayev, 26-avtoqol,Mahir Əmrəli (58) , Beyl (84)

Baş hakim: Farrucia Kann Trustin

Kardiff şəhər stadionu

