"Diriliş Ertuğrul" serialının davamı olan "Diriliş Osman"da baş rolu ifa edən Burak Özçivit imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir il əvvəldən rolu üçün hazırlıqlara başlayan Burak son olaraq görünüşündə dəyişiklik edib.

Onun yeni tərzi pərəstişkarları tərəfindən çox bəyənilib. / Axşam.az

