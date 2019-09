Almaniyanın paytaxtı Berlində naməlum şəxs avtomobili piyadaların üzərinə sürüb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən verdiyi məlumata görə, insident nəticəsində biri uşaq olmaqla 4 nəfər həlak olub, 2 nəfər xəsarət alıb.

Bildirilir ki, insident Mitte rayonunda baş verib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, insidentin səbəbi hələki məlum deyil.

