3 saatdan artıqdır Sumqayıtda internetin verilməsində problem var

Sumqayıtda internetin verilməsində problemlər yaşanır.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, şəhərin çox hissəsini internetlə təmin edən SNTV provayderinin fəaliyyətində ciddi problemlər yaranıb.

Artıq 3 saatdan çoxdur ki, şəhərin mərkəzi hissələrində, eləcə də bəzi mikrorayonlarında internetin verilməsində fasilə yaranıb. Problemin yaranmasını əsas səbəb kimi texniki qəzanın baş verdiyi göstərilir. SNTV-dən problemin aradan qaldırılması istiqamətində təmir işlərinin aparıldığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.