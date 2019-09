Şəmkirin Sarıtəpə kəndi ərazisində avtobusla yük avtomobili toqquşub.

Səhiýyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib:

"15 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəmkir MRX-ya çatdırılıb. Səhər saat 8:20-də baş həkimin verdiyi məlumata əsasən xəstəxanada 2 kişi və 4 qadın qalıb. Kişilərdən biri komadadır, vəziyyəti kritikdir"

