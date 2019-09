Çində 11 yaşlı oğlanın oyun kartları ilə inanılmaz bacarığı hamını heyrətə gətirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Henan əyalətinin Nanyan şəhərində yaşayan Van Kay adlı oğlan nindzalar kimi istənilən hədəfə atəş aça bilir.

Görüntülərdə azyaşlının qarpız, alma, xiyar və taxta parçasına kartla zərbə endirməsi öz əksini tapıb.



(baku.ws)

