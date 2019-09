Metroda növbəti BİABIRÇILIQ - Hər kəsin gözü önündə... - GÖRÜNTÜLƏR

Rusiyada metroda baş verən hadisə dünya mediasına da səs salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə sərnişinlərdən biri tərəfindən videoya çəkilib. Videodan görünür ki, qara geyimli qadın sevgilisini soyundurmağa çalışır. Cütlüyün əlində içki şüşəsinin olmasından onların içkili olması da məlum olur.

Vaqonda cinsi əlaqəyə girməyə çalışan cütlüyə digər sərnişinlər heçnə olmamış kimi baxırlar. Nəhayət sərnişinlərdən biri - yaşlı bir kişi onlara yaxınlaşaraq metrodan düşmələrini tələb edir. Həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.