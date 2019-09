"2019 Fashion Media" Mükafatlandırma mərasimi keçirildi - İlin "ən"ləri bilindi...

"The Daily Front Row" dərgisinin təşkil etdiyi "2019 Fashion Media" (Mode Mediası) Mükafatları Nyu-Yorkda keçirilən mərasimdə sahiblərinə təqdim edilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, mərasimdə ingilis super model Keyt Mos "Stil İkonası" mükafatını qazanıb. İngiltərənin "Vogue" jurnalı isə "İlin Dərgisi" adına layiq görülüb.

Amerikalı müğənni Zendayanın "Moda Gücü" mükafatı aldığı mərasimdə "İlin Fotoqrafçısı" Zoey Qrosman seçilib. Tanınmış model Emili Ratajkovski isə "İnamorata" markası ilə "İlin Moda Təşəbbüsçüsü" mükafatını alıb. ABŞ-da keçirilən gözəllik yarışmasında ilk hicablı qadın olaraq tarixə keçən Həlimə Aden "Yenilikçi Model" adına layiq görülüb.

