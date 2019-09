İstanbulda Aya Sofiya tarixi muzeyinin altında çatlar əmələ gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, çatlar “Ground Penetrating Radar” xüsusi georadarları tərəfindən müşahidə edilib.

İlkin məlumata əsasən, Aya Sofiyanın altındakı çatların səbəbi yeraltı təkanlar ola bilər.

Hazırda çatlar binanın memarlığına ciddi təhlükə törətmir.

