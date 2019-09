Müğənni Damlanın Bərdə konserti izdihamlı anlarla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Damla konsert zamanı fanatlarının hücumuna məruz qalıb. Müğənninin mühafizə xidməti onu fanatlarından qorumağa çalışıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



