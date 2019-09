Yaponiyanın paytaxtı Tokioda karate üzrə Premyer Liqa yarışı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, beşqat dünya, 11 qat Avropa çempionu olan idmançımız Rafael Ağayev xarici mediaya müsahibə verdikdən sonra karatenin vətənində avtoqraf yağışına məruz qalıb.

Belə ki, yapon uşaqlar və onların valideynləri dünya karatesinin "Brilyant"ı adlandırılan tanınmış idmançımızı əhatəsinə alaraq ondan avtoqraf istəyib, şəkil çəkdirib.

(oxu.az)

