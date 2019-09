Ötən gün axşam saatlarında Bakının Nəsimi rayonunda ağır yol qəzası baş verib.



Bu barədə hadisə şahidləri Metbuat.az-a məlumat veriblər. Bildirilir ki, “Dostluq” Kinoteatrı yaxınlığında motosikletlə minik maşını toqquşub.

Belə ki, minik maşını işıqforun qırmızı işığına məhəl qoymayaraq hərəkət edib və motosikleti vurub. Nəticədə motosiklet sürücüsü ağır yaralanıb.



Hadisənin görüntülərini təqdim edirik:



(baku.ws)

