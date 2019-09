Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə müvafiq əmri Təhsil naziri Ceyhun Bayramov imzalayıb.

Əmrə əsasən, Fazil Zeynalov Kəlbəcər Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri təyin olunub.

O, bundan əvvəl Kəlbəcər Rayon Təhsil Şöbəsində baş məsləhətçi işləyib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ceyhun Bayramovun əmrinə əsasən, Elmira Əvəz qızı Şükürova yaşa görə vəzifəsindən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.