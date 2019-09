Azərbaycan millisinin AÇ-2020-nin seçmə mərhələsinin Uelslə oyununda avtoqol qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kardiffdəki görüşdə hesabı oyunun 26-cı dəqiqəsində öz qapısına qol vuran Pavel Paşayev açıb.

Yığmanın müdafiəçisi milli karyerasında ilk dəfə, millimizin tarixində isə 10-cu avtoqolun müəllifi kimi tarixə düşüb.

Qeyd edək ki, millimiz Uelslə görüşdə "2-1" hesabı ilə məğlub olub.

Həmin avtoqolu təqdim edirik:

