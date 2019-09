İran daha bir gəmiyə əl qoydu - Son 3 ayda 3-cü gəmi

İran daha bir yük gəmisini qaçaqmal daşıdığı iddiası ilə saxlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, məlumat İranın "Fars" xəbər agentliyi trəfindən yayılıb. Bildirilib ki, Hürmüzgan əyalətinin sahillərində aparılan əməliyyatlar zamanı yanacaq qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan bir gəmiyə əl qoyulub. Gəmidə 283 min litr qaçaq yanacaq ələ keçirilib.

Gəminin 12 nəfərlik heyəti də saxlanılıb, gəmi qanuni prosedurlar üçün Hürmüzgan limanına aparılıb.

Qeyd edək ki, bu iranın son 3 ayda əl qoyduğu 3-cü gəmidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.