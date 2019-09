Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə yeni bina tikilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün yeni inzibati binanın təməlqoyma mərasimi keçirilib. Nazir İnam Kərimovun da iştirak etdiyi mərasimdə binanın eskiz layihəsi və modeli də nümayiş olunub.

Yeni inzibati bina Xətai metrosunun yaxınlığında, Ağ Şəhər ərazisində yerləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.