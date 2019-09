Neftçala rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında Neftçala-Xolqaraqaşlı avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, “Mercedes” və “Lexus” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.



Yaralılar Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

