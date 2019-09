İstanbulun Fatih bölgəsində 22 yaşlı azərbaycanlı Rüfət Fərhadovu elektrik cərəyanı vurub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Rüfət Akşəmsəddin məhəlləsində 5 mərtəbəli iş mərkəzinə fiberoptik kabel çəkərkən cərəyana qapılıb. Fərhadovun cəsədi beton üzərinə düşdüyündən onun oradan çıxarılması üçün xilasedicilər cəlb olunub. Azərbaycanlı gəncin cəsədi Yenibosnadakı məhkəmə-tibbi ekspertizasına göndərilib.

Rüfətin ölüm xəbərini alan ailəsi şok keçirib.(qafqazinfo)

