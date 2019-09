Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli və müğənni Rövşən Əzizin oxuduğu duet sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhərrəmlinin mahnının zil pərdələrində xaric (notdan kənar-red.) oxuması tənqid və gülüş hədəfinə çevrilib. Həmin videonu təqdim edirik.

Ölkə.Az

