Şahzadənin ölüm sirri 1600 il sonra açıldı - Unikal tapıntı

Alimlər IV əsrdə yaşamış alman şahzadəsinin ölüm səbəbini müəyyən ediblər.

Metbuat.az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, şahzadənin qəbri Slovakiyada 2005-ci ildə aşkar edilib. 5 metr dərinlikdə tapılan qəbrin görünüşü yeraltı evə bənzəyib. Həmin vaxtdan etibarən alimlər şahzadənin ölüm səbəbini aşkarlamağa çalışıblar.

Aparılan tədqiqatlardan sonra şahzadənin ölümünə Hepatit B virusunun səbəb olduğu müəyyən edilib. Sözügedən virusun bu qədər qədim zamana aid məzarda tapılması unikal tapıntı hesab olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.