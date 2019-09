Sosial şəbəkədə cəsarətli paylaşımları ilə seçilən müğənni Dilarə Kazımova yenidən diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur sənətçinin İnstaqram hesabında paylaşdığı fotolar müzakirə mövzusuna çevrilib.

Dilarənin fotolarını on minlərlə pərəstişkarı bəyənib.

Fotoları təqdim edirik:

