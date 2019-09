Gürcüstan hava məkanının məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar “J2-224” Tbilisi-Bakı aviareysinin cədvəlinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 8-də aviareys dəyişdirilmiş cədvələ uyğun həyata keçiriləcək.

Belə ki, Tbilisidən yoladüşmə 13:00-da, Bakıya eniş isə 14:10-da olacaq. Bakıdan Tbilisiyə olan “J2-223” saylı aviareysin cədvəli isə dəyişməyib. Bakıdan yoladüşmə 9:30-da, Tbilisidə eniş isə 10:40-da olacaq.

