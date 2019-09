Tesla elektroavtomobilinin rəhbəri İlon Mask Belarusun prezindeti Aleksandr Lukaşenkonun iddiasına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belarusun prezindenti A.Lukaşenko bir müddət əvvəl bildirib ki, İlon Mask ona Tesla avtomobili hədiyyə edib.

Tvitter istifadəçilərindən biri bu barədə İ.Maskdan soruşub. O, da prezidentə avtomobil hədiyyə etmədiyini bildirib.(fins.az)

