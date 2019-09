Əbu-Dabidə UFC-242 axşamı çərçivəsində UFC üzrə dünya çempionu, Rusiyanı təmsil edən Həbib Nurməhəmmədovun çempionluğa namizəd olan amerikalı Dastin Puaryeyə qarşı döyüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüşün 3-cü raundunda Həbib ənənəvi boğma fəndi ilə rəqibi məğlub edib.

Bununla da Həbib 6 milyon dollardan çox qonorar əldə edib.

Qeyd edək ki, Həbib indiyədək 28 görüşün hamısını qələbə ilə başa vurub. Onun rəqibi Dastin Puarye isə 26 döyüşün 6-da məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.