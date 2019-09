DİM imtahan keçirir

Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 2019-cu ildə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən şagirdlər üçün əlavə imtahan keçirir.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, imtahanlar bütün binalarda eyni vaxtda - saat 11:00-da başlayacaq.



Buraxılış imtahanları Bakı və Gəncə şəhərlərində təşkil olunacaq.



İmtahanlarda IX sinif buraxılış imtahanının I mərhələsi üzrə 668, II mərhələsi üzrə 443, XI sinif üzrə 120 şagirdin iştirakı gözlənilir. Bundan əlavə, Azərbaycan dilindən fərqli bölmə üzrə təhsil alan 58 şagird Azərbaycan dili imtahanı verəcək.

