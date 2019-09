Bu içkiləri içməyin - Ölüm riskini artırır

Ölüm və təhlükəli xəstəliklərin inkişafı riskini kola, limonad və oxşar alkoqolsuz içkilərin müntəzəm istifadəsi artırır.

“Die Welt”in məlumatına əsasən, belə bir nəticəyə alimlər gəliblər.

Mütəxəssislər 10 ölkədən olan 450 min nəfəri araşdırıblar. Ekspertlər onların hamısını iki qrupa bölüblər: ayda bir şüşədən (250 ml) az qazlı içkilərdən istifadə edən və gündə ən azı iki şüşə içən.

Aydın olub ki, qazlı içkilərin həvəskarlarının vaxtından əvvəl ölməsi riski bu məhsuldan istifadə etməyən və ya az istifadə edən insanlardan 17% daha yüksəkdir.

Məlumata əsasən, müşahidə olunanların 11,5% - i dünyasını dəyişib. Onların hamısının çox miqdarda şirin alkoqolsuz içkilərdən istifadə etdikləri ortaya çıxıb. (oxu.az)

