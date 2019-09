“Liverpul” müdafiəçisi Virgil van Deyklə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hollandiyalı futbolçu ilə 2023-cü ilin yayına qədər yeni müqavilə bağlanacaq.



Bu müqaviləyə əsasən 28 yaşlı van Deykin maaşı da artırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.