Trampın qızı və keçmiş həyat yoldaşının çılpaq görüntüləri yayıldı - FOTOLAR

ABŞ prezidenti Donald Trampın qızı Tiffaninin çılpaq görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Donald Trampın ikinci evliliyi olan Marla Mapleslə nikahdan dünyaya gələn Tiffaninin anası ilə birgə qoşulduqları kampaniya çərçivəsində çılpaq görüntülər çəkdirdiyi məlum olub.

Belə ki, 1993-cü il təvəllüdlü Tiffani incəsənət layihəsi olan və Los Ancelesdə yaşayan fotoqraf Skot Nathanın rəhbəri olduğu kampaniyaya qoşulan 100 qadın arasında yer alıb.

Maraqlıdır ki, layihə Donald Trampın ABŞ prezidentliyinə namizəd olmasını elan etməsindən 2 ay sonra başlayıb.

Hazırlanan video-sujetlərdə qadınların həyatda qarşılaşdıqları problemlər və hisslərinə də yer verilib.(publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.