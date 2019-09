Giorgi Qaxaria Gürcüstanın yeni baş naziri oldu

Gürcüstan parlamenti Giorgi Qaxarianın rəhbərlik edəcəyi hökumətə etimad göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı keçirilən səsvermədə 98 deputat yeni hökumətin lehinə səs verib.



Gürcüstanın yeni hökumətinin tərkibi brlədir:



Giorgi Qaxaria - Baş nazir



Mixeil Batiaşvili - Təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri



Levan Davitşavili - Ətraf mühitin mühafizəsi və kənd təsərrüfatı naziri



Natela Turnava - İqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri



İrakli Qaribaşvili - Müdafiə naziri



Tea Tsulukiani - Ədliyyə naziri



Ekaterina Tikaradze - Məcburi köçkünlərin işləri, əmək, səhiyyə və sosial müdafiə naziri



Maya Tskitişvili - Regional inkişaf və infrastruktur naziri



Davit Zalkaliani - Xarici işlər naziri



Vaxtanq Qomelauri - Daxili işlər naziri



İvane Maçavariani - Maliyyə naziri



Ketevan Tsixelaşvili - Barışıq və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri



Qeyd edək ki, müxalif "Vahid Milli Hərəkat", "Avropalı Gürcüstan" və "Vətənpərvərlər Alyansı" səsvermədə iştirak etməyib.

