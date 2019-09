Avro-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 9-da “Bakcell Arena”da keçiriləcək Azərbaycan – Xorvatiya oyununa hakim təyinatında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, Sladan Josipovicin səhhətində problem yarandığı üçün yan xətt hakimi Alain Heiniger olacaq.



Qeyd edək ki, oyunu İsveçrədən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Görüşünün əsas baş hakimi Sandro Scharer olacaq.

