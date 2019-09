Azərbaycan güləşçisi çempion olub

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının final mərhələsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk yarış günündə qrup mərhələsinin görüşləri baş tutub.



Azərbaycan təmsilçisi Oyan Nəzəriani (+90 kq) Serbiya güləşçiləri - Sabolk Horvat və Dorde Pesuta 3:0 hesabıyla qalib gələrək yarımfinala yüksəlib.



İkinci yarış günündə həlledici qarşılaşmalar olub. O. Nəzəriani yarımfinalda gürcü Mamuka Kordzaya (1:0), finalda isə yunan Yannis Karqiotakis (3:0) üzərində qələbə qazanaraq çempion olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.