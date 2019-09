"Nə geyinəcəyimə, ərim də qarışa bilməz" - Müğənnidən şok açıqlamalar

Müğənni Gülşen bayramda geyindiyi transparan libasla tənqid edilmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu tənqidlərin qadına qarşı şiddət olduğunu deyib. O bildirib ki, səhnə geyimlərinə həyat yoldaşı Ozan Çolakoğlu daxil olmaqla heç kim qarışa bilməz:

"Azad bir beyinə sahibəm, nə geyinəcəyimə özüm qərar verirəm, başqası yox. Ərim belə. İllərdir məni bu tərz paltarlarda görürsünüz. Tənqid etməyiniz qəribədir. Beyinlərin dəyişməsi lazımdır".

Gülşen əri ilə bir-birilərinə hər zaman dəstək olduqlarını vurğulayaraq "Gündəmdə qadınların və kişilərin yaşadığı ciddi şiddət hadisələri var. Mən də, Ozan da birik. Nə edəcəyimizə qərar verəcək yaşda və beyindəyik. azadlığa mane olan hər şeyin qarşısına keçməliyik". (axşam.az)

