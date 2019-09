Suriya ordusu Hama əyalətində yerləşən Türkiyə hərbçilərinin müşahidə postunu atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atılan mərmi Şir-Mağar rayonunda Türkiyə ordusunun postu və düşərgəsi yaxınlığıa düşüb.



Məlumata əsasən, ölən və xəsarət alanlar yoxdur.

