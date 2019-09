Küveyt əmiri Şeyx Sabah əl-Əhməd əl-Caber əs-Sabah tibbi müayinə üçün ABŞ-da xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbdən ABŞ prezidenti Donald Trampla nəzərdə tutulan görüş də təxirə salınıb.



Bildirilir ki, sentyabrın 12-də ABŞ prezidenti və Küveyt əmirinin Ağ Evdə görüşü planlaşdırılıbmış.



Məlumata görə, iki liderin görüşünün yeni tarixi daha sonra açıqlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.