Putin və Makron arasında telefon danışığı olub

Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putinlə Emmanuel Makron arasında telefon danışı olub. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Ukrayna arasında şənbə günü girovların mübadiləsini müsbət qiymətləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bazar günü Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Prezidentlər girovların dəyişdirilməsinin Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin normallaşmasına öz töhfəsini verəcəyinə ümidvar olduqlarını bildiriblər.

Danışıqlar zamanı həmçinin iki ölkə arasında Norman formatı çərçivəsində konstruktiv müştərək işləri davam etdirmək əzmini bir daha təsdiqləyiblər.

Rusiya Prezidenti rəsmi Kiyevin 2015-2016-cı illərdə Paris və Berlində əldə olunan razılaşmaları yerinə yetirməsinin vacibliyinə diqqət çəkib.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.