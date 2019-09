Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının final matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici oyunda Serbiya və Türkiyə milliləri üz-üzə gəlib.



Matç serbiyalıların 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da Serbiya millisi ardıcıl ikinci dəfə Avropa çempionu adına yiyələnib. Türkiyə millisi isə 16 illik fasilədən sonra keçirdiyi ikinci final görüşündə gümüş medallara sahib çıxıb.

