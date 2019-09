Bu 10 vərdişi etməsəniz XOŞBƏXT OLA BİLƏRSİNİZ

Həyatınızda nə vaxtsa bəzi şeylərin əskik olduğunu düşündünüzmü? Özünüzü bədbəxt, səfil bir halda hiss etdinizmi? Ya da yaşamaqdan sıxıldınızmı?

Hamımızın həyatında belə vaxtlar olur... Üstəlik bəzən bunun fərqində belə olmuruq. Bu, xoşbəxt olmayan insanlara xas olan xüsusiyyətdir.

Metbuat.az bu yazıda insanda bədbəxtliyə səbəb olan 10 vərdişi diqqətinizə çatdırır:

1. Hər şeyin aydınlaşmağını gözləyərlər

Bəzən sevdiyi və xoşbəxt olduğu şeylər etmək üçün hansı istiqamətə getməyi bilməyin lazım olduğunu düşürlər. Amma əslində bu işlər belə olmur. Başınız qarışıq olanda da əlinizdən gələnin ən yaxşısını edə bilərsiniz. Yaxşı bir şey etmək üçün qeyri-müəyyənliyin aradan qalxmasını gözləməyə ehtiyac yoxdur.

2. Fikirlərini başqalarının təsdiq etməyini gözləyərlər

İnsan xoşbəxt olmayanda bir şeyi doğru edərkən başqalarının bunu təsdiqləməsini gözləyirlər. Halbuki bu gözlənti çoxaldıqca insanın daxilindəki boşluqlar da artar. Çünki potensial gücünü özündən başqasına verir. "Səhv edirəm" deyə həyəcana qapılmaq əvəzinə, özlərinə güvənməli və bununla qane olmağa çalışmalıdır.

3. Gələcəkdə bütün problemlərdən xilas olacaqlarına inanırlar

Belə insanların daha bir vərdişi gələcəkdə yaşamaqdı, hədəflərə çatmağın xoşbəxtlik verəcəyini hesab etməkdir. Lakin, xoşbəxtlik gələcəkdən və ya çatılan hədəflərdən asılı deyil, insanın içindən gəlir.

4. Böyük yüksəlişlər əldə etmək istəyərlər

Prosesləri qabaqlamaq, gələcəyə sürətlə getmək istəyərlər. Səbrsizlik edərlər. Bu da həyatın digər məqamlarına önəmsiz yanaşmağa səbəb olar. Halbuki prosesləri bir az öz axarına buraxsaq, hər şeyin bir-birinə uyğunluqla davam etdiyini görmək mümkün olacaq.

5. Səhv gözləntilər

Hər an, hər gün xoşbəxt olmaq mükün deyil. Ancaq xoşbəxt olmayan insanlar hər an xoşbəxt olmağın gözləntisində olarlar və həyatlarını biraz daha çətinləşdirərlər. Həyat bəzən bədbəxtlik, bəzən çətinliklər, bəzən ümid qırıqlığı, bəzən də xoşbəxt keçən bir səyahətdir.

6. Fikirləri həddindən çox ciddiyə alarlar

Hamımızın ağlından bəzən özümüzlə bağlı mənfi fikirlər keçir. Bədbəxt insanlar belə düşüncələri həddindən çox ciddiyə alır, onun təsirindən çıxa bilmirlər. Əslində belə fikirləri sadəcə qəbul edib, yola davam etmək lazımdır.

7. "Etibarlı sularda üzmək" istəyərlər

Xoşbəxt olmayan insanlarda daimi rahatlığında azca kənara çıxanda özlərini narahat hiss edərlər. Bəzən xoşbəxtlik rahatlıq sərhədlərini aşmaqla və risk etməklə əldə edilər.

8. Problemlərə çox köklənərlər

Bədbəxt insanlar iş, maliyyə vəziyyəti, ailə münasibətlərindən sadəcə birində problem yaşayanda bütün diqqətini ona ayırar və təsirindən çıxa bilməzlər. Bununla da özlərini daha bədbəxt edərlər. Qəbul etmək lazımdır ki, həyatda hər şey daim qaydasında gedə bilməz. Önəmli olan onların təsirindən uzaqlaşmaq və o problemlərlə yaşamağı öyrənməkdir.

9. Maneələrə müqavimət göstərər

Daima maneələrlə mübarizə aparmaq əvəzinə, bu əngəllərdən nələr öyrənmək olduğu araşdırılmalıdır. Düşünmək lazımdır ki, qarşımıza çıxan və başımıza gələn hər şeyin bir səbəbi var. Önəmli olan bu səbəbi öyrənməkdir. Xoşbəxt olmayan insanlar isə sadəcə nəticəylə məşğul olarlar.

10. Öz istəklərini arxa plana atarlar

Xoşbəxtliyin önündəki ən böyük əngəllərdən biri insanın öz arzu-istəklərini həmişə arxa plana atmasıdır. Belə insanlar ürəyindən keçənlərə və hədəflərinə laqeyd yanaşdığı üçün bədbəxt olmağa başlayarlar.

Xoşbəxt olmaq üçün:

Xoşbəxtliyin gəlməyini gözləməkdənsə, ona tərəf özünü getməlisiniz. Özünüzə vaxt ayırmalısınız. Vaxt məhdudiyyətlərindən şikayətlənməkdənsə, hər gün qısa müddət də olsa bunları edərək vərdişə çevirə bilərsiniz:

- 5-10 dəqiqə idman hərəkətləri

- Sevdiklərinizlə vaxt keçirmək

- Sosiallaşmaq

- Başqalarına kömək etmək

- Gülümsəmək

- Səyahət etmək

- Və ən əsası normal yuxu rejimi lazımdır.

