Yad kişi ilə tutulan 19 yaşlı gəlinin öldürüldüyü ... — FOTOLAR

Ağsuda baş verən qətl hadisəsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az "olke.az"-a istinadən bildirir ki, qətlə yetirilən 19 yaşlı Xumar Zahidova kənd sakini olan sevgilisi ilə bir yerdə tutulub.

İddia olunur ki, Nəriman Zahidov dəfələrlə gəlinləri X.Zahidovanın başqası ilə olan münasibətindən şübhələnib. Xəbərdarlıqlara baxmayaraq, X.Zahidova sevgilisi ilə görüşməyə davam edib. Bu gün isə sevgilisi ilə tutularaq qətlə yetirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qadın bir il öncə ailəyə gəlin gəlib və hazırda iki aylıq körpə övladı var.

Qadının həyat yoldaşı hərbçidir. O, hadisə zamanı evdə olmayıb. Hazırda rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir.

Faktla bağlı Ağsu rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

