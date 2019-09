Hizbullah İsrailə aid dronu vurdu - Münaqişə dərinləşir

Liviyanın "Al-Manar" kanalından verilən məlumata görə, "Hizbullah" Liviyanın şimal sərhəddindən girən bir İsrail dronunu "lazımi silahlarla düşürüldüyünü" açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, "Hizbullah" həmçinin vurduqları dronun əllərində olduğunu da bildirib. Son bir həftədə İsrail ilə "Hizbullah" gücləri arasında yaşanan çatışmalar son həddə çatmaqdadır.

Qeyd edək ki, İsrail tərəfindən 1 həftə əvvəl başladılan gərginlikdə partlayıcı yüklü 2 dronla "Hizbullah" cəbhəsinə hücum təşkil edilmişdi və "Hizbullah" tərəfindən də qarşılıq veriləcəyi barədə açıqlama verilmişdi.

