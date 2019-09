Azərbaycanlı model amerikalı kişilər barədə: "Yalnız bir gecə ya da bir gün..."

"Sevdiyim oğlanla münasibətimiz üç il davam etdi, sonra ayrılmağa qərar verdik. Bu münasibət həyatımdakı ən uzun eşq romanı oldu. İndi Amerikada yaşayıram və açıq deyim ki, amerikalı oğlanları heç sevmirəm. Cəsarətli, həssas deyillər və yalnız bir gecə və ya bir gün münasibət istəyirlər. Mən isə ciddi münasibətlərin tərəfdarıyam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ruslana Gee kimi tanınan model və bloger Ruslana Cavadova Rusiyanın "15-dən birini seç" realiti şousunda deyib.

Model bir bəylə yaşanacaq məhəbbətin dostluqdan sevgi münasibətlərinə çevrilməsini istəyir. Onun üçün münasibətdə önəmli məqam isə qarşılıqlı hörmət və incə davranışdı. Cavadova əlavə edib ki, amerikalılarla deyil, ruslarla və ya qafqazlılarla münasibətlər qurmaq istəyir.

Qeyd edək ki, cazibədar model Ruslana Bakıda anadan olub. Erkən uşaqlıqdan, hələ məktəbdə olarkən moda və gözəllik sahələrinə maraq göstərib. 2016-cı ildə Fransa, Ukrayna və Azərbaycanda məşhur moda jurnalı tərəfindən keçirilən illik “L'Officiel” mükafatlarında iki kateqoriyaya - "Ən yaxşı Model" və "Ən yaxşı Moda Bloger" mükafatlarına layiq görülüb.(oxu.az)

