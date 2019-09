Aybəniz Haşımova şəhid həyat yoldaşının məzarından FOTO PAYLAŞDI - "Nə deyim ki, ürəyim soyuya?!"

Aybəniz Haşımovanın "İnstagram" hesabından etdiyi paylaşım diqqətləri çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aybəniz Haşımova şəhid olan həyat yoldaşının məzarından foto paylaşaraq qeyd edib:

Bu gün doğum günündür, ay yaraşıqlı oğlan. Xəbərin varmı 57 yaşın oldu?! Hər oğulun işi deyil a bu yaşa qədər belə gənc qala, bundan da xəbərin varmı? Ayrı nə deyim ki, ürəyim soyuya ay qaməti Qamət, yerişi, duruşu, qəlbu Şuşə kimi təmiz, dosta əsl Dost, Yara Yar, ailəyə, millətə əsl Oğul olanım. Yüzlərlə düşmənin belinin qıran İgidim... Bunlardan da xəbərin varmı? Nəysə, onsuzda ürəyim boşalmayacaq. Sözüm elə burada bitsə yaxşıdır. Nə yaxşı ki, var mişsən, nə yaxşı ki doğulmuşlardansan! Doğum günün mübarək Qəhrəman Xalid!

