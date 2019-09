Çənəsində çıxan sızanaq qadının həyatını kabusa çevirdi /Fotolar

Türkiyənin Antalya şəhərində yaşayan 43 yaşlı Emine Kuru adlı qadın çənəsində çıxan və getdikcə böyüyən sızanağa əhəmiyyət verməyib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, dəri xərçəngi olduğu müəyyən olunan qadın zaman keçdikcə qadın şəxsi ehtiyaclarını qarşılaya bilməyib. Yayılan xərçəng kütləsi götürüldükdən sonra qadının üzündə oyuq əmələ gəlib. Kurunun bud hissəsindən götürülən bir parça çənə bölgəsinə köçürülüb. Getdikcə daha da inkişaf edən xəstəlik qadının çənəsini və gözünü itirməsinə səbəb olub. 3 ayda tanınmaz hala gələn qadın ətrafdakıların tənqidinə məruz qalıb.

Xəstəliyi səbəbilə 60 kiloqramdan 40 kiloqrama düşən qadın günlərlə xəstəxanada yatıb. 5 yaşlı bir qız anası olan qadın uşağına baxıcı tuta bilməsi üçün yardımsevər insanlardan kömək istəyib.

